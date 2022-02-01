Пенза, 1 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Пензенской области за минувшие сутки зарегистрировали 685 случаев заражения коронавирусом, выписали 74 пациента. В инфекционные стационары госпитализировали 155 носителей вируса, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего по состоянию на 1 февраля количество заражений коронавирусом в Пензенской области составляет 109 028 случаев. Выздоровел 96 361 ковид-пациент, скончался 4891 человек. За сутки от последствий заражения коронавирусом умерли девять пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие сутки на территории России было выявлено 125 836 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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