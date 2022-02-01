Орел, 1 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Нарушения при организации закупки жилья для детей-сирот выявила прокуратура в Орле, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Orel-adm.ru Здание администрации Орла

По данным надзорного ведомства, на данный момент в Орле в очереди на получение жилья находятся более 300 детей-сирот. При этом в 2021 году аукционы на закупку квартир, которые объявляла администрация, признавались несостоявшимися.

В прокуратуре уточнили, что муниципальным заказчиком были установлены «фактически невыполнимые требования для потенциальных участников закупки, а именно значительно укрупнены лоты, что исключило возможность участия в закупке организаций, заинтересованных в представлении необходимого имущества, но не имеющих возможность поставить большое количество жилых помещений». Например, размер одного лома составил 19 квартир, другой — сразу 43.

Как подчеркнули в прокуратуре, в результате бездействия чиновников администрации Орла, квартиры для детей-сирот были закуплены лишь конце финансового года. В течение года цены на жильё выросли, в результате было закуплено меньше квартир, чем могло быть приобретено, если бы закупки были произведены вовремя.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратура Орловской области направила в УФАС России по Орловской области поручение о проведении проверки соблюдения антимонопольного законодательства при организации проведения указанных закупок», — уточнили в прокуратуре.

Также результаты проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, свою проверку в связи со срывом проведения аукционов по закупке квартир для детей-сирот начало СУ СКР по Орловской области.