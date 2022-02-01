Москва, 2 июня, 2006, 19:11 — ИА Регнум. "Я согласен с Мироновым (председателем Совета Федерации Сергеем Мироновым - прим. ИА REGNUM) в том, что это не политика, потому что я не хочу обижать гордое понятие "политика", - так прокомментировал на пресс-конференции в Москве 2 июня отставку Генерального прокурора РФ Владимира Устинова президент Фонда "ИНДЕМ" Георгий Сатаров , передает корреспондент ИА REGNUM. По его мнению, механизмы отставки Устинова не имеют ничего общего с публичной политикой. "Это мелкая византийская политика, связанная с балансированием группировок в сегментированном окружении президента", - заявил он.

По мнению Сатарова, баланс сил в окружении Владимира Путина нарушился в пользу так называемой "группировки силовиков". В качестве последнего по времени события, свидетельствующего об этом, он назвал "перехват контроля над таможней", осуществленный руками прокуратуры. Как отметил Георгий Сатаров новым руководителем таможенного ведомства стал ставленник "силовиков". "И это не первый политический заказ, выполненный прокуратурой", - отметил он.

"Теперь, - заметил Сатаров, - баланс восстановлен. С большой степенью вероятности можно предполжить, что на место Генерального прокурора придет не представитель силовой группировки".

Таково, по мнению президента Фонда "ИНДЕМ", основное объяснение отставки Владимира Устинова. В связи с этим он отверг предположения о том, что она может иметь отношение к предстоящим в 2008 году президентским выборам, июльскому саммиту Большой Восьмерки или кампании по борьбе с коррупцией.

Как отметил Георгий Сатаров, как всегда при смене руководителя ведомства следует ожидать кадровых перестановок на нижестоящем уровне. В связи с этим он предположил, что ожидается смена нескольких заместителей Генерального прокурора.