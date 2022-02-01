Псков, 1 февраля, 2022, 12:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки в стационарах Псковской области разместили 75 человек с ковидом, что на 64 человека больше, чем сутками ранее. Об этом сообщили 1 февраля в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По данным регионального оперштаба, в регионе за сутки выявили 283 случая заражения коронавирусом. Это на 26 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Только в Пскове зафиксировали 91 случая заболевания COVID-19. Статистика заражений продолжает расти.

За сутки, от ковида, как основной причины, на Псковщине скончались шесть человек, что на одного человека больше, чем за 30 января. В последние дни статистика смертности держится на отметке в 5−6 случаев за сутки.

Количество переболевших ковидом пополнилось в регионе за сутки на 169 человек. Это на 28 человек больше, чем за предыдущие сутки. В статистике выздоровлений отмечается положительная динамика.

За все время пандемии в Псковской области обнаружили 75 963 случая заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19, как основной причины, скончались 1438 человек, а выздоровели — 70 759 человек.