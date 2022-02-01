Казань, 1 февраля, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки госпитализировали 500 носителей коронавирусной инфекции, выявили 777 новых случаев заражения. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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По состоянию на 1 февраля зарегистрировали 49 642 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 39 348 пациентов, скончались 1594 человека. За сутки больничный закрыли 220 пациентов, подтвердили еще семь летальных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии от COVID-19 ревакцинированы только 189 402 жителя.

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