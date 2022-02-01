Тунис, 1 февраля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Ассоциация профсоюзов Туниса призвала служащих государственного сектора к акциям протеста на фоне сообщений и массовых задержках зарплат. Об этом сообщает Al-Araby-Al-Jadid.

(сс) raphaelthelen

По данным журналистов, правительство страны не смогло в срок выплатить январскую зарплату более чем 700 000 госслужащих. Согласно тунисскому законодательству, расчётный месяц заканчивается 26 числа каждого месяца.

В первую очередь без зарплаты остались служащие сферы образования — начального, среднего и высшего, а также чиновники ряда ведомств. Задержка выплат вызвала крайне негативную реакцию в тунисском обществе, и критику действий правительства.

Для выплаты месячной зарплаты правительству Туниса требуется от 1,6 до 1,8 миллиарда динаров (2.9 динаров за 1 доллар США) в месяц, однако снижение государственных доходов привело к к тому, что государственном казначействе не осталось свободных средств.