Саратов, 1 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в инфекционные стационары доставили 264 носителя коронавируса, выписали по выздоровлении 114 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего за время пандемии по состоянию на 1 февраля вылечились 129 944 человека. Подтверждено 145 274 случая заражения коронавирусом, из них 1090 — за прошедшие сутки. Среди новых инфицированных преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 348 человек, 260 — несовершеннолетние. На стационарном лечении находятся 1387 пациентов, на амбулаторном — 8739.

Умерли за последние 24 часа девять ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончался 5361 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение еще не менее чем 2,5 недель в России будут фиксироваться рекордные показатели по числу госпитализаций в период новой волны распространения COVID-19.

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