Сеул, 1 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. 1 февраля в Южную Корею доставили вторую партию перорального препарата Paxlovid для лечения COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

Иван Шилов ИА REGNUM Pfizer

По их словам, партия в объёме 11 тыс. доз прибыла в международный аэропорт Инчхон около полудня.

Первоначально груз должен был прибыть в Южную Корею 30 января, однако отправка была отложена из-за метели, обрушившейся на северо-восточную часть США.

Напомним, что правительство Южной Кореи заключило контракты на предварительную закупку 1 млн доз пероральных препаратов.