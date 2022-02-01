Улан-Удэ, 1 февраля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки госпитализировали 204 пациента с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего по данным на 1 февраля в ковидных стационарах республики лечатся 1855 человек.

Правительство Бурятии Ковидный стационар. Бурятия

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Состояние 791 больного осложнено внебольничной пневмонией. 112 тяжёлых пациентов находятся в реанимации, 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2163 коек: заняты — 1855, свободны — 308 коек. Занятость коечного фонда составляет 85,8%», — отметили в оперштабе.

Амбулаторное лечение на дому проходят ещё более 22,7 тыс. носителей.

Добавим, что число жертв COVID-19 в республике выросло и достигло 2610. За последние сутки скончался один пациент младше 65 леи и четыре человека старше этого возраста.