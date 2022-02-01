Ханты-Мансийск, 1 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 1 февраля госпитализированы 173 больных COVID-19, 231 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлено 2808 новых случаев заражения коронавирусом, на 213 меньше, чем днём ранее.

По числу заражений коронавирусом в регионе на 1 февраля является Ханты-Мансийск — 695 случаев. Коэффициент распространения инфекции — 1,81. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 54,%.

С начала пандемии в Югре к 1 февраля насчитывается 121 771 случай лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 95 064 пациента, 2 174 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).