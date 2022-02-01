Кишинёв, 1 февраля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Стоимость газа, который поставляет в Молдавию Газпром, в феврале должна снизиться до $563 за тысячу кубических метров. Об этом 1 февраля сообщил в своём телеграм-канале глава энергетического компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«По предварительным расчётам, закупочная цена на природный газ для АО «Молдовагаз» в феврале составит $563 за тысячу кубометров», — написал глава предприятия.

Жителям Молдавии вряд ли стоит рассчитывать на снижение тарифов на газ, так как Чебан планирует за счёт разницы в цене восполнить убытки «Молдовагаз», которые образовались, когда население платила по тарифам, которые не соответствовали ценам Газпрома. По расчётам главы компании, нужно возместить 2 млрд леев (около $111 млн).

Напомним, молдавская сторона затянула переговоры о продлении с Газпромом контракта на поставку топлива. Из-за этого в октябре 2021 года на месяц стороны договорились о цене $820 за тыс. кубометров. После подписания новых условий цена на газ для Молдавии стала плавающей и в ноябре составила $450. На этом основании в «Молдовагаз» пересчитали тариф для населения, и он вырос в 2,4 раза. В январе 2022 года цена голубого топлива для Молдавии выросла до $647 за 1 тыс. кубометров, и тариф для населения подняли еще на 38%.