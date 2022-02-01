Париж, 1 февраля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Позитивные изменения в переговорах в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) констатирует французская сторона. Об этом 1 февраля заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь в эфире радиостанции France Info.

Kremlin.ru Встреча в «нормандском формате»

«Мы констатируем позитивный прогресс в «нормандском формате», — сказал официальный представитель французского правительства.

Также Атталь напомнил, что 26 января в Париже состоялась встреч в «нормандском формате» на уровне политических советников лидеров, входящих в него стран.

При этом он добавил, что Франция намерена избежать эскалации ситуации на Украине и утончил, что таковое все еще является возможным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что руководящий состав Сил территориальной обороны страны сформирован по меньшей мере на 70%, этот процесс продолжается.