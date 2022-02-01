Пекин, 1 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Китай объявил, что поезд, перевозящий около 500 тонн гуманитарной помощи, отправился из Синьцзяна в Афганистан. Ван Юй, посол Китая в Кабуле, написал в Твиттере 31 января, что помощь включает различные продукты питания, в том числе пшеницу, масло и сахар.

Поезд

По его словам, ещё один поезд, гружёный продуктами питания, в основном пшеницей, должен прибыть в Афганистан в следующем месяце. Он подчеркнул, что его страна привержена делу оказания помощи народу Афганистана.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, страна столкнулась с серьёзным гуманитарным кризисом; ООН ранее предупреждала, что афганский народ находится на грани повального голода и голодной смерти, пострадает около 97% населения Афганистана.

Ранее агентства ООН призвали выделить 4,4 миллиарда долларов в 2022 году для преодоления гуманитарного кризиса в Афганистане.

Посольство Китая в Кабуле в ноябре 2021 года объявило, что отправило в Афганистан более 1000 тонн гуманитарной помощи, включая продукты питания.

Ван Юй сообщил, что с эскалацией гуманитарного кризиса в Афганистане Китай на сегодняшний день предоставил нуждающимся в этой стране 3600 тонн продовольствия и непродовольственных товаров.

Между тем, Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) заявила, что текущей гуманитарной помощи международного сообщества недостаточно для решения проблем Афганистана, и призвала международные организации обратить серьёзное внимание на этот вопрос.

Дебора Лайонс, специальный представитель Генерального секретаря ООН по Афганистану, заявила на первой экономической конференции по Афганистану в Кабуле в январе, что гуманитарная помощь не может быть долгосрочным решением, и подчеркнула, что экономический кризис в стране необходимо решать.