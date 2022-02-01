Кабул, 1 февраля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило о регистрации 615 случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа в Афганистане. По данным ведомства, за этот период скончались пять человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сообщению информационного агентства «Шафакна», Джавид Хажир, пресс-секретарь министерства здравоохранения правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 31 января, что больше всего случаев заболевания коронавирусом было выявлено в провинции Нангархар.

По его словам, за последние сутки также выздоровели 30 пациентов.

Статистика случаев заболевания коронавирусом и смертей не публиковалась регулярно с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль. Медики утверждают, что Афганистану грозит четвертая волна коронавируса.

В то же время, в мире и в регионе уже распространился новый штамм под названием «Омикрон». При этом в министерстве здравоохранения страны говорят, что до сих пор не выявлено ни одного случая заболевания «Омикроном».

Все это происходит на фоне того, что система здравоохранения Афганистана находится на грани коллапса, а в большинстве больниц ощущается нехватка оборудования и медикаментов.