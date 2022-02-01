Эрбиль, Ирак, , 10:59 — REGNUM Глава Демократической партии Курдистана (ДПК) выступил с инициативой по формированию нового правительства Ирака. Об этом 1 февраля сообщает телеканал Kurdistan 24.

Масуд Барзани Скриншот страницы ifex.org

По данным журналистов, предложение направлено на преодоление внутреннего политического кризиса в Ираке.

Как ожидается, в ближайшее время Багдад посетит глава иракского Курдистана Нечирван Барзани, который обсудит условия формирования правительства с лидером «Садристского движения», победившего на недавних парламентских выборах в стране, Муктадой ас-Садром и спикером парламента Ирака Мохаммедом аль-Халбуси.

Предположительно, ДПК примкнёт к блоку «Садр-Халбуси», который таким образом получит большинство в парламенте.

С критикой предложения Барзани выступила коалиция оппозиционных партий «Шиитская координационная сеть», которая требует включение в состав правительства своих представителей. По мнению оппозиции, предложенное Барзани соглашение угрожает внутренней стабильности Ирака.