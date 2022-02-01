Санкт-Петербург, 1 февраля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Законодательное собрание Санкт-Петербурга подготовило обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко о необходимости контроля цен на ПЦР-тесты. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

Инициаторами разработки проекта постановления стали представители фракции «Единая Россия». Депутаты ЗакСа видят необходимость в контроле цен на тесты в аптеках и услуг на их проведение в медицинских учреждениях. Помимо этого, депутаты предлагают также расширить перечень жизненно необходимых медикаментов для недопущения роста цен на лекарства.

«Сегодня стоимость наборов для ПЦР-тестов в аптеках колеблется от 646 до 3000 рублей. Стоимость платного исследования в специализированных организациях начинается от 1200 рублей. Для многих людей это серьезные суммы. Самое критичное, что это подорожание и разброс цен происходит в разгар новой вспышки заболеваемости», — отметил председатель Заксобрания Александр Бельский.

Спикер парламента также добавил, что в период разгара пандемии материальные цели и прибыль не должны выходить на первый план в фармацевтических и медицинских организациях. Контроль цен должен проводиться для обеспечения доступности лекарств и препаратов каждому жителю России.

Отметим, ранее в 2020 году на федеральном уровне уже вводили предельную стоимость для производителей на ряд лекарств, которые входят в список жизненно необходимых. Теперь же ЗакС Петербурга планирует продолжить это направление.