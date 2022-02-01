Севастополь, 1 февраля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Севастополе в коронавирусные стационары госпитализированы ещё 57 человек, сообщили 1 февраля в пресс-службе правительства города. Накануне, 31 января, сообщалось о 19 попавших в больницу пациентах с COVID-19.

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За сутки выписаны 36 пациентов. На утро 1 февраля больницах находятся 523 пациента, из них 420 — с подтвержденным COVID-19. Всего в регионе развернуто 707 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

Всего за последние сутки в Севастополе подтверждено 504 новых случая заболевания COVID-19, скончались пять человек в возрасте от 47 до 83 лет.

С начала пандемии на территории города подтверждено 58 073 случая заражения коронавирусом, выздоровели 51 745 человек, 1 967 умерли.