Краснояружский район, Белгородская область, 1 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В превышении должностных полномочий подозревается начальник отдела ГИБДД по Краснояружскому району Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По версии следствия, в декабре 2021 года подозреваемый по телефону дал указание своим сотрудникам не составлять в отношении некоего водителя транспортного средства протокол об административном правонарушении. В результате этого нарушитель избежал ответственности за выезд на встречную полосу.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ и подразделения собственной безопасности УМВД региона.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело. Он уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. В случае подтверждения вины подозреваемого к строгой дисциплинарной ответственности привлекут и его непосредственного руководителя.