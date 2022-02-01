Салехард, 1 февраля, 2022, 10:32 — ИА Регнум. На Ямале со 2 февраля 2022 года начнут выдавать продуктовые наборы для детей, которые находятся на дистанционном обучении до 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Состав ямальского продуктового набора для школьников

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Продуктовые наборы получат все ученики начальной школы с 1 по 4 класс, а с 5 по 8 класс школьники льготных категорий, а также воспитанники детских садов льготных категорий, не посещающие дежурные группы.

Всего будет выдано более 66 тысяч продуктовых наборов, которые будут выдаваться родителям по графику в образовательных организациях при обязательном условии соблюдения всех требований безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямале в структуре заболеваемости COVID-19 около 40% приходится на детей и подростков. По этой причине было принято решение продлить дистанционное обучение школьников с 1 по 8 классы до 19 февраля.