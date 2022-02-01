Челябинск, 1 февраля, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 552 гражданина. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели уже 145 763 пациента. Выявили с начала пандемии 171 976 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 18 401 человек. Скончались от ковида ещё 11 граждан.