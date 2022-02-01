Барнаул, 1 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 1 февраля 2022 года, отмечается рекордная заболеваемость среди детей. С начала нового учебного года выявлены уже 8432 зараженных коронавирусом (рекордные +442 за сутки).

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Количество тестирований с учётом повторных исследований увеличилось почти вдвое до 13 721 (+7434 за сутки), выявлены 1439 новых носителей (+150). И это тоже случилось впервые за всю историю пандемии в регионе.

«По состоянию на 1 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1670 человек (+60 за сутки). Кроме этого, 184 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+3)», — сказано в сообщении оперштаба.

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 26 413 (+57 за сутки) и 97 496 (+1355 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 314 (-7 за сутки). Из них 135 подключены к аппаратам ИВЛ (-10 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8843 человека, причём 25 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 134 245 человек. Выздоровели 110 224 пациента (+152 за сутки).

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