Севастополь, 1 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Новые ограничительные меры вводятся в Севастополе в связи с осложнением эпидемиологической обстановки по коронавирусу, сообщили в пресс-службе правительства города. Решение принято 31 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционная работа

«Чего-то радикального пока предлагается не вводить, но важно обсудить дополнительные мероприятия, которые ограничат распространение инфекции. Мы понимаем, что она будет распространяться, но даже при ее легком течении скорость распространения надо снижать. Мы изучили опыт других регионов и посмотрели, что может сегодня повлиять на ситуацию», — прокомментировал губернатор Михаил Развожаев.

Так, новыми требованиями уровень заполняемости залов при проведении кинопоказов, цирковых представлений, спектаклей и театральных постановок, концертов сокращён до 50% (ранее — 70%). Также принято решение приостановить и перевести на дистанционный режим предоставление государственных и иных услуг в помещениях государственных органов власти, за исключением государственной регистрации брака и расторжения брака, если дата регистрации или расторжения была назначена ранее и ее невозможно перенести, государственной регистрации рождения и смерти.

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Также принято решение обязать работодателей перевести всех сотрудников старше 60 лет на дистанционный формат работы вне зависимости от того, прошел сотрудник вакцинацию или нет. Также в регионе усиливается контроль за соблюдением масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в регионе фиксируется рост заболеваемости ковидом, при этом уровень госпитализаций остаётся на прежнем уровне.