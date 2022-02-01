В Севастополе всех сотрудников старше 60 лет отправляют на «удалёнку»
Севастополь, 1 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Новые ограничительные меры вводятся в Севастополе в связи с осложнением эпидемиологической обстановки по коронавирусу, сообщили в пресс-службе правительства города. Решение принято 31 января.
Так, новыми требованиями уровень заполняемости залов при проведении кинопоказов, цирковых представлений, спектаклей и театральных постановок, концертов сокращён до 50% (ранее — 70%). Также принято решение приостановить и перевести на дистанционный режим предоставление государственных и иных услуг в помещениях государственных органов власти, за исключением государственной регистрации брака и расторжения брака, если дата регистрации или расторжения была назначена ранее и ее невозможно перенести, государственной регистрации рождения и смерти.
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Также принято решение обязать работодателей перевести всех сотрудников старше 60 лет на дистанционный формат работы вне зависимости от того, прошел сотрудник вакцинацию или нет. Также в регионе усиливается контроль за соблюдением масочного режима.
Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в регионе фиксируется рост заболеваемости ковидом, при этом уровень госпитализаций остаётся на прежнем уровне.