Абакан, 1 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается в Хакасии. В том числи прививки делают подросткам от 12 до 17 лет.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Как сообщили ИА REGNUM 1 февраля в республиканском министерстве здравоохранения, на прошлой неделе в Хакасию поступило 480 комплектов доз вакцины первого и второго компонента для вакцинации подростков (Спутник М»).

По данным на утро 1 февраля, в регионе привито 62 подростка.

«Вакцинация проводится добровольно на основе письменного согласия родителей или законных представителей ребёнка», — говорится в сообщении министерства здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 января в Хакасии выявлено 58 763 носителя коронавируса.