Тольятти, Самарская область, 1 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Очередь из сотен людей образовалась в медсанчасти АвтоВАЗа в Тольятти. Фотография очереди была опубликована в телеграмме канале «Рабочие АВТОВАЗа».

Instagram.com/anonim__03 Очередь за справкой в поликлинике Улан-Удэ

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По информации администрации этого канала, очередь из более 430 человек образовалась от регистратуры до кабинетов.

«434 человека! Более сотни из них сегодня не приняли. Прием возобновится утром в 08:00. Больничные оформят задним числом, ведь многие из-за высокой температуры и других симптомов ОРВИ на смену в понедельник не вышли», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области значительно увеличилось число амбулаторных пациентов.