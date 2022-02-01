Москва, 1 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Москве с мая 2020 года. Об этом 1 февраля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В поисках работы

«С начала 2021 года уровень официально зарегистрированной безработицы снизился почти в три раза: с 1,32% на 1 января 2021 года до 0,46% на 16 января 2022 года. Также это самый низкий показатель с мая 2020 года», — рассказал он.

Ефимов отметил, что показатель начал последовательно снижаться с октября 2020 года, когда были зафиксированы пиковые значения — 3,03%.

В настоящее время в Москве зарегистрировано 33,6 тыс. безработных. Заммэра отметил большой запас прочности у столичной экономики, благодаря которому изменений в тенденции не ожидается.

Как рассказал министр правительства Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, в Москве снизился уровень напряжённости на рынке труда.

«С января 2019 года уровень напряженности сохраняется на минимальной отметке — 5,1 резюме на вакансию, в то время как пик пришелся на май 2020-го, когда он составлял 17,2», — сказал он.