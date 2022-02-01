Красноярск, 1 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. По итогам прошедшей недели в Красноярском крае зарегистрировано 35 356 человек, заболевших ОРВИ и гриппом. Как сообщил 1 февраля в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, в среднем это более 5 тысяч случаев ежедневно.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

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По информации Горяева, эпидемический порог среди совокупного населения края превышен на 73,7%. Заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа В.

Он напомнил, что при любых признаках ОРВИ должны проводить обследование на наличие коронавирусной инфекции. На сегодняшний день среднесуточный охват тестированием составляет 448,4 на 100 тысяч населения. В медицинских организациях края начали активно использовать экспресс-тесты.

Горяев отметил, что в Красноярском крае продолжает расти заболеваемость COVID-19. За прошедшие сутки зафиксировано 2537 носителей коронавируса, в том числе 460 — бессимптомные (18,1%).

«При этом если посмотреть количество госпитализаций, то число госпитализированных в предыдущие дни составляло менее 10%. Остальные заболевшие переносят заболевание в более лёгкой форме», — пишет Горяев.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в Красноярском крае выявили 1423 носителя коронавируса, был госпитализирован 101 человек.