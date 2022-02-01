Чита, 1 февраля, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Опыт работы в период пандемии COVID-19 в 2020 году позволил здравоохранению Забайкалья максимально мобилизовать ресурсы системы в 2021 году и направить их на оказание помощи жителям региона: в моностационарах края её получили на 60% пациентов больше. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина на публичном отчете глав краевых министерств 1 февраля. Её слова цитирует пресс-служба забайкальского правительства.

В больнице

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«Все моностационары были ранжированы по уровню оказания помощи, наличию реанимационных отделений и коек интенсивной терапии. Всего в такой работе принимает участие 21 медицинская организация», — пояснила Оксана Немакина.

По её словам, в 2021 году для оказания помощи пациентам с коронавирусом перепрофилировано 2278 коек — на 11,2% больше, чем 2020 году. Задействованы в работу койки отделений реанимации и интенсивной терапии перинатального центра, развернуты дополнительные койки в городской клинической больнице №1 и краевой клинической инфекционной больнице.

«В моностационарах пролечено на 60% больше пациентов — 28 294 человека, при этом в 2020 году — 17 683 человека. На амбулаторном этапе, включая амбулаторное долечивание, получили помощь более 85 тысяч пациентов, то есть в два раза больше, чем 2020 году. «При лечении постковидного синдрома на втором и третьем этапе реабилитацией обеспечено 11,5 тысячи пациентов», — рассказала Оксана Немакина.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка федерального центра и правительства Забайкальского края существенно помогла сфере здравоохранения региона: в 2021 году туда было направлено 30 миллиардов рублей — на 6,3% больше, чем в 2020 году.

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