Чита, 1 февраля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Забайкалье, администрация Читинского дацана на официальной инстаграм-странице призвала прихожан воздержаться от посещения храма в Сагаалган.

Egov-buryatia.ru Празднование Сагаалгана

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«Оставайтесь дома! Подумайте о своем здоровье и здоровье близких людей. На всей территории Забайкальского края действует строгий запрет на проведение массовых мероприятий! Мы, как священнослужители, не можем отменить все хуралы, посвященные встрече Нового года (сагаалган) по лунному календарю.

Во время обрядов мы просим у наших Сахюусанов благополучия, здоровья и счастья всем вам и каждому живому существу. Поэтому просим понять и не приходить на хуралы. Для вашей безопасности мы ведем трансляцию в инстаграме всех служб. А подношения можно сделать из дома. Ургэл тоже можно сделать онлайн, на сайте Читинского дацана есть специальная вкладка, нажав которую можно все сделать онлайн. Всех благ Вам и мира!», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, по буддийской традиции Сагаалган принято отмечать в течение месяца по лунному календарю. Больше всего праздничных мероприятий на территории Забайкальского края будет организовано 12 и 13 февраля.

Ранее вице-премьер правительства края — глава администрации АБО БуятноБатомункуев отметил, что из-за эпидемии коронавируса все культурные мероприятия в помещениях проводить запрещено, массово праздник будет отмечаться только на открытом воздухе.

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Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 1 февраля 2022 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 103 092 (+524 за минувшие сутки).

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