Киев, 1 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Западным странам выгодно нагнетание ситуации вокруг Украины, так как они под это в спешке и втридорога поставляют Киеву оружие, подо что украинская сторона берет кредиты. Об этом 1 февраля заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Анатолий Бурмич в эфире украинского телеканала «Первый Независимый».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«Кому это выгодно — нагнетание ситуации? Я абсолютно уверен, что выгодно оно прежде всего тем странам, которые нагнетают. И я хочу сразу подчеркнуть — никто нам подарков не дает. Это оружие все нам втюхивают именно в спешке и втридорога. Никто ж не сказал, сколько мы за это все дело платим», — сказал он.

Также депутат Рады уточнил, что западная сторона навязывает Киеву контракты, под которые власти Украины берут кредиты.

При этом Бурмич подчеркнул, что никто не делает инвестиций в экономику Украину, а на указанные кредиты страна могла бы инвестировать в собственных работников, а также в свои заводы и в своих инженеров.

«Мы инвестируем и кормим других», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в США заявили, что своими поставками вооружений Украине власти Соединенных Штатов поощряют решение Киевом конфликта в Донбассе силовым путём.