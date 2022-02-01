Оренбург, 1 февраля, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В аэропортах Оренбурга и Орска Оренбургской области в 2021 году в рамках выборочного выборочного ПЦР-тестирование на новую коронавирусную инфекцию иностранных граждан выявлено шесть человек с положительным результатом. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Orenairport.ru Аэропорт Оренбурга

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За год анализы взяты общей сложности у 4758 авиапассажиров-иностранцев, что составляет 19,3% от общего числа прибывших иностранных граждан. COVID-19 выявлен у 0,13%.

В 2021 году в результате санитарно-карантинного контроля в отношении 48 094 пассажиров и членов экипажа с использованием бесконтактной термометрии в международных аэропортах Оренбурга и Орска выявили трёх человек с признаками инфекционных заболеваний. После осмотра медиками инфекционные заболевания во всех случаях не подтвердились.

Добавим, в 2021 году аэропорты осуществляли регулярные прямые сообщения с Турцией, Египтом, Киргизией, Таджикистаном, Арменией, Азербайджаном, Узбекистаном. Сотрудниками санитарно-карантинных пунктов за прошлый год досмотрено 272 прибывших воздушных судна.