Сеул, 1 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 1 февраля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

По их словам, коронавирус выявлен у 177 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 4913.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 18 343 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 864 042.

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