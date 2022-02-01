Абакан, 1 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Ещё четыре пациента с коронавирусом скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 1 февраля в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации республиканского оперативного штаба, умерли две женщины (90-летняя, 95-летняя) и двое мужчин (69-летний, 81-летний).

С начала 2022 года в Хакасии скончались 135 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 733 носителя коронавируса, выздоровели 177 человек.