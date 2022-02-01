Самара, 1 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Расширение детского коечного фонда в 2,5 раза, из-за увеличения случаев заболевания детей COVID-19, потребовалось в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Данный вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба региона.

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что нагрузка на систему здравоохранения в регионе возросла в пять раз: увеличилось число амбулаторных пациентов, фиксируется небольшой рост числа госпитализаций.

В настоящее время в области работают 269 мобильных медицинских бригад, дополнительно используются 194 машины, которые были выделены администрациями муниципальных образований.

Отмечается, что в госпитальном звене задействовано 29 медучреждений, при этом развертывать дополнительные места для взрослых пациентов за неделю не потребовалось.

Сообщается, что в регионе участились случаи заболевания детей COVID-19. Возросла нагрузка на педиатрическое звено. Поэтому потребовалось расширение детского коечного фонда в 2,5 раза. При этом, если будут необходимы дополнительные мощности, то под эти цели планируют использовать «взрослые» места в больнице им. В.Д. Середавина и в Тольяттинской городской больнице №5.

«Мы должны быть готовы к госпитализации детей. Еще раз пересмотрите планы по всем учреждениям всех муниципалитетов Самарской области, примите все необходимые меры. Отнеситесь к этому очень внимательно. Все переживают за здоровье близких, но за здоровье детей переживают как ни за кого. Дети — самое дорогое, что у каждого человека есть. В случае необходимости инициируйте дополнительные меры», — приводит пресс-служба слова главы региона Дмитрия Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, то с 1 февраля в Самарской области пансионаты и детские дома переходят в режим обсервации.