Кабул, 1 февраля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Иммиграционный департамент Турции через месяц после прибытия отправил 500 афганских беженцев в Кабул. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

(сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries Беженцы из Афганистана

По данным издания, 500 афганских беженцев, прибывших в Турцию из-за бедности и войны, были отправлены 31 января столицу Афганистана после того, как иммиграционная служба Турции месяц продержала их в изоляции.

По словам одного вернувшегося эмигранта, все его спутники были молодыми людьми в возрасте до 30 лет.

Ранее премьер-министр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил в своем послании по случаю Международного дня беженцев, что он проложит пути для возвращения афганцев в страну.