Чита, 1 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Забайкалье по итогам работы за 2021 год полностью вышли из кредиторской задолженности 10 медицинских организаций. Об этом 1 февраля сообщила министр здравоохранения регионаОксана Немакина. Её слова цитирует пресс-служба краевого правительства.

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Отмечается также, что задолженность медицинских организаций отчасти сложилась под влиянием распространения COVID-19.

«На погашение просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования организациям здравоохранения было направлено 423,2 миллиона рублей, что оказало существенную поддержку и позволило снизить просроченную кредиторскую задолженность к началу года на 36%», — пояснила чиновница

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка федерального центра и правительства Забайкальского края существенно помогла сфере здравоохранения региона: в 2021 году туда было направлено 30 миллиардов рублей — на 6,3% больше, чем в 2020 году.

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Организациями Забайкальского края в январе-октябре 2021 года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 76 011,8 млн. рублей.

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