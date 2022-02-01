Абакан, 1 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 733 носителя коронавируса, выздоровели 177 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в правительстве республики.

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Уточняется, что 340 человек из вновь выявленных ковид-пациентов обратились с признаками ОРВИ, 218 случаев — это служебные контакты, 148 — семейные. Четыре случая заражения выявлено при обследовании заболевших внебольничной пневмонией, шесть случаев зарегистрировано при плановом мониторинге, 12 — при самостоятельном обследовании. Пять человек заболели после пребывания в другом регионе, за рубежом.

По данным оперштаба, с начала 2022 года в Хакасии выявлено 5686 случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в регионе было подтверждено 617 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 64 человека.