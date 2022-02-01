Черкесск, 1 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии открыли центр амбулаторной помощи больным с диагнозом COVID-19. Он начал работать в городе в Черкесске. Центр разместили на базе ковидного госпиталя в Северном микрорайоне, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Больница

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В новый кабинет смогут обращаться все граждане, которые почувствовали у себя симптомы COVID-19. Центр работает ежедневно без выходных с 08:00 до 20:00. В настоящее время госпиталь «Северный» переведен в резерв. В нем работает только амбулаторная служба. Она будет проводить необходимые анализы пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию, в случае необходимости также будут проводиться КТ — обследование.

«Сейчас на городскую поликлинику приходится колоссальная нагрузка: в сутки поступает более 800 обращений. В связи с этим, помимо основной работы на месте и выездной деятельности, мы открыли амбулаторный центр помощи ковидным больным в северной части города. В первый день было 25 обращений, сегодня с утра поступило уже порядка 40», — рассказал главврач Черкесской горполиклиники Зураб Гогушев.

Напомним, за предыдущие сутки в Карачаево-Черкесии было выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей инфекции с начала пандемии достигло 34 791 человек. Из них 30 954 пациента выздоровели, 936 человек скончались. В настоящее время численность госпитализированных в ковидные госпитали составляет 359 человек.