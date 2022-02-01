Ульяновск, 1 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Ульяновская область получит из федерального бюджета свыше 50 млн рублей на поддержку поликлиник. Средства будут направлены на поддержку пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Дополнительное федеральное финансирование выделено регионам по поручению премьер-министра России Михаила Мишустина из-за распространения штамма «Омикрон». Ульяновская область получит 50,5 млн рублей.

«Средства пойдут на оказание помощи пациентам поликлиник в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования», — говорится в сообщении.

В минздраве Ульяновской области отмечают, что из-за особенностей течения болезни основная нагрузка ложится на амбулаторную сеть, поэтому стоит задача обеспечить её стабильную работу.

В настоящее время амбулаторно лечатся 7964 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе лабораторно подтверждено 798 случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 128 506 случаев заражения коронавирусом, вылечились 118 472 жителя (92,2%), умерли 4069 ковидных больных.