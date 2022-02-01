Женева, Швейцария, 1 февраля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Возможность провокаций в Донбассе в нынешней исключать нельзя. Об этом 1 февраля заявил директор женевского Центра политики безопасности, бывший генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер.

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Томас Гремингер

Как отметил в интервью РИА Новости экс-генсек ОБСЕ, на данный момент в Донбассе наблюдается относительно спокойная ситуация и почти отсутствуют нарушения режима прекращения огня, число которых меньше, чем до этого.

«И, если есть передвижения войск на западной стороне линии соприкосновения, это не означает ничего особенного, потому что это происходит регулярно, когда новые войска заменяют старые. Так что, думаю, на данный момент у нас нет никаких признаков того, что в Донбассе что-то назревает», — сказал он.

При этом Гремингер указал, что «в очень накаленной ситуации всегда есть риск провокаций со всех сторон, в том числе, кстати, и со стороны спойлеров, которые действуют не в русле официальной политики», уточнив, что нужно не забывать возможность того, что такого рода нарушители могут совершить провокацию, используя флаг оппонента.

«И, если провокации произойдут, я думаю, важно не реагировать слишком остро, отвечать обдуманно и пропорционально и не обострять ситуацию только на основании, возможно, очень простой и глупой провокации», — добавил бывший генсек ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила, что правительство страны выступает исключительно за дипломатическое решение ситуации вокруг Украины.