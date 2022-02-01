Улан-Удэ, 1 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 407 пациентов. Всего к настоящему времени коронавирус победили более 76,8 тыс. жителей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 за весь период пандемии в регионе достигло почти 89,8 тыс., 47% из которых приходится на жителей столицы Улан-Удэ. За минувшие сутки выявлено 1536 новых случаев инфицирования.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 1198 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

По состоянию на 1 февраля, число контактных лиц в республике превышает 40 тыс. человек.