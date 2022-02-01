Новотроицк, Оренбургская область, 1 февраля, 2022, 07:04 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области с 1 февраля три школы переводят учеников на дистанционное обучение. Кроме того, «дистант» вводят для всех учреждения дополнительного образования. Об этом сообщает мэрия.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Карантин

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По данным оперштаба, школы № 13, 15, 22 лидируют по заболеваемости гриппом, ОРЗ и ОРВИ как среди детей, так и педагогов. Ориентировочно карантин продлится неделю.

С целью разобщения детей из разных учебных заведений, на «удаленку» переводятся учреждения дополнительного образования. Ограничения коснутся групповых занятий, индивидуальная форма обучения не отменяется, подчеркнули в администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге с 27 января все школы отправлены на «дистант» также по причине всплеска заболеваемости.