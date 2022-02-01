В столице Еврейской АО работников школ и детсадов проверили на COVID-19
Биробиджан, 1 февраля, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В столице Еврейской АО раз в две недели намерены тестировать на коронавирус всех сотрудников учреждений среднего и дошкольного образования. Уже проверен 931 человек, ни у кого инфекция не обнаружена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе мэрии Биробиджана.
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Поводом для введения обязательных обследований стало выявление в столице Еврейской автономии первых двух случаев заболевания новым штаммом коронавируса «Омикрон».
По её словам, уже проверены на COVID-19 работники всех школ и десяти детских садов.
Как сообщало ИА REGNUM, у двоих жителей Еврейской автономии обнаружили штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». Эпидемическая ситуация в ЕАО остаётся напряжённой, помимо COVID-19 в регионе активно циркулируют также грипп и ОРВИ.