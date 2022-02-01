Красноярск, 1 февраля, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Количество заболевших коронавирусной инфекцией растёт в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По состоянию на 31 января в крае лечатся на дому более 20 тысяч взрослых и 4,5 тысячи детей. В больницах находятся почти 2800 взрослых и 145 детей. В регионе фиксируют два штамма коронавируса — «Омикрон» и «Дельта».

Не дожидаясь поступления федеральных средств, край решил закупить дополнительные препараты для лечения пациентов на дому.

С 1 февраля три детские поликлиники Советского района Красноярска частично будут работать в режиме приёма только инфекционных больных. Филиал детской поликлиники №8 на улице Партизана Железняка, 9А полностью перепрофилируют для приёма больных детей. В филиале на улице Урванцева, 30А под эти цели отдают Центр здоровья при поликлинике. В Солнечном (Солнечный бульвар, 7) разведут потоки здоровых и заболевших детей, предусмотрев два разных входа.

Губернатор Красноярского края Александр Усс призвал организации по возможности переходить на «дистант».

Что касается школ и детсадов, работа этих учреждений находится в компетенции директоров.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 января в Красноярском крае выявлено 187 765 носителей коронавируса, выздоровели 168 673 человека, скончались 9455 ковид-пациентов.