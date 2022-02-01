Якутск, 1 февраля, 2022, 04:43 — ИА Регнум. За сутки 31 января коронавирус победили ещё 1233 жителя Якутии (днём ранее — 1153). С каждым днём это число растёт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе республики.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Читайте также: Школьники Якутска продолжат обучаться дистанционно

Госпитализированы с COVID-19 116 человек (накануне — 86), заразились — 3211 (было 2820).

«У большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь вакцинацией против коронавирусной инфекции», — пояснили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Якутии «дистанционку» для учеников 1−11 классов продлили до 15 февраля. Решение было принято санитарно-эпидемической комиссией города с связи с ухудшением обстановки по заболеваемости COVID-19.