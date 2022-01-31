Вашингтон, 1 февраля, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Американский санкционный список США по Мьянме пополнился семью физическими лицами и двумя организациями из этой страны, 31 января сообщило на своем сайте министерство финансов США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

На такой шаг в Вашингтоне пошли в преддверии первой годовщины переворота в азиатской республике. Среди оказавшихся в перечне есть несколько мьянмских чиновников, а также управление военных закупок Мьянмы.

Для всех фигурантов списка будут заморожены активы в США. Кроме того, американским гражданам будет запрещено заключать с ними сделки.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря минфин США ввел санкции в отношении ряда физлиц и компаний из РФ, Китая, КНДР, Бангладеш и Мьянмы.