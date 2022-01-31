Глазго, Великобритания, 1 февраля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. 31 января туринский «Ювентус» объявил об уходе 31-летнего центрального полузащитника сборной Уэльса Аарона Рэмзи в «Рейнджерс» из Глазго. Футболист проведет в шотландском клубе вторую половину сезона на правах аренды.

Аарон Рэмзи

В текущем сезоне Аарон Рэмзи принял участие в пяти матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку. В составе сборной Уэльса полузащитник забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех турах групповой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что на Аарона Рэмзи претендовал ряд клубов Английской Премьер-лиги, среди которых «Ньюкасл» и «Эвертон».

Рэмзи выступает за «Ювентус» с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Текущее соглашение валлийского полузащитника с туринским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.