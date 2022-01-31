Лондон, , 23:55 — REGNUM Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заразилась коронавирусом перед самым началом своего визита на Украину.

Британия Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом Трасс сообщила 31 января на своей странице в Twitter.

«Сегодня вечером я получила положительный тест на COVID-19. К счастью, я сделала три прививки и будут работать из дома, оставаясь на самоизоляции», — написала Трасс.

Напомним, 1 февраля Лиз Трасс и премьер-министр Борис Джонсон должны были совершить официальный визит на Украину. Теперь глава британского МИД в этом участвовать не будет.

Стоит отметить, что в Британии продолжается скандал вокруг «ковид-вечеринок» Джонсона, на фоне которого от него требуют оставить пост главы правительства.

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