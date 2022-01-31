Сантьяго, , 23:56 — REGNUM Жители чилийского района Икике вышли 30 января на демонстрацию против венесуэльских мигрантов, прибывающих в страну из соседней Боливии. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Чили флаг

Марш, прошедший под лозунгом «Нет насилию!», перерос в беспорядки. Участники акции избили нескольких венесуэльских мигрантов, а также разгромили палаточный лагерь беженцев.

Чилийцы недовольны участившимися случаями убийств и грабежей, резко возросших в 2021 году после увеличения потока беженцев из Венесуэлы. По данным прокуратуры, за год число убийств в стране увеличилось на 183%, наркотрафик вырос на 42%, а количество грабежей с применением силы — на 18%. При этом нелегальный ввоз мигрантов возрос на 501%.

Местные жители запланировали продолжить демонстрации 31 января. Акция затронет морской порт, а также будет поддержана дальнобойщиками, которые заблокируют дороги, ведущие в Икике.

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