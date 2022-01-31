Москва, 31 января, 2022, 22:53 — ИА Регнум. В конце января 2022 года в СПбГУ на XII международной конференции «Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности от Восточной Азии до Северной Африки: итоги 2021 г.» квалифицированные эксперты обсудили динамику изменения угроз безопасности РФ.

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Традиционно уже второй год конференцию открывает Чрезвычайный и Полномочный посол, специальный представитель президента Российской Федерации по делам ШОС Б.М.Хакимов, который в своем вступительном слове подчеркнул актуальность и своевременность проведения данной конференции, а также необходимость изучения проблематики евразийской дуги нестабильности.

На конференции было представлено около 35 докладов. Спикерами стали представители ВУЗов и НИИ, академической среды, властных структур, международных, общественных и религиозных организаций, средств массовой информации: МИД, ОДКБ, ПА ОДКБ, СПбГУ, МГУ, РАНХиГС, РУДН, ВШЭ, МГИМО, РИСИ, ВГУ, КемГУ, Institute 1717 (Париж), РПЦ, ИА REGNUM и др.

Один из центральных вопросов, который затрагивался на конференции — изменение ситуации в области безопасности вокруг РФ, ее характеристика в целом, а также анализ ситуации на основных сегментах евразийской системы дуг нестабильности, которые представляют наибольшую непосредственную угрозу: восточноевропейский (от Баренцева моря до Черного), кавказский (от Черного до Каспийского), центральноазиатский (от Каспийского до западного Китая).

Отдельные заседания были посвящены североафриканскому и ближневосточному сегментам, на которых продолжается не только скрытое противостояние, но и открытая борьба с использованием прокси сил.

Особый интерес участников вызвала ситуация в Казахстане, которая существенно обострила обстановку на центральноазиатском сегменте.

Геополитическая игра в Евразии напоминает уже не описанную З. Бжезинским классическую шахматную партию с игроками и фигурами, а игру в «Чапаева», когда партнеры как в биллиарде запускают с юга шар по Казахстану, показывая Москве и Пекину, что те находятся на расстоянии одного удара рикошетом. Уровень устойчивости партнеров находится на крайне низком уровне, поскольку процесс государственного строительства на подавляющей части постсоветского пространства по большому счету сводился к перераспределению советского наследства между элитными группировками, коррупцией, неестественным обратным отбором управленческих кадров, а также выводом всего «непосильно нажитого» за рубеж, что вполне предсказуемо привело к установлению частичного внешнего контроля над элитами, экономикой и политикой. А соответственно пониженный жизненный уровень местного населения превращает его в питательную среду для управляемых извне и изнутри манипуляций про свержению «проклятого режима». Даже одного такого «биллиардного шара» через Киргизию Казахстану вполне хватило бы для сваливания в циклический режим «войны всех против всех», если бы не своевременный звонок в Москву и не быстрая точечная помощь ОДКБ.

В ходе конференции участники пришли к следующим выводам: геополитические партнеры системно индуцируют нестабильность уже непосредственно у границ России с западного, южного, восточного и северного направлений. Эти сегменты находятся в разной степени готовности и активности. При этом нестабильность может переноситься с одного сегмента на другой. Ситуация складывается беспрецедентно жесткая. Система дуг нестабильности, по сути, превращается во все более сживающееся кольцо нестабильности вокруг РФ и КНР. Последние стресс-тесты в ближнем зарубежье показали способность Москвы оперативно реагировать на вызов на одном из сегментов (РБ, НКР, РК). Теперь особого внимания заслуживает способность быстро среагировать в случае запуска сценария одновременной дестабилизации на разных сегментах.

При этом внутри кольца, прежде всего в РФ, имеются влиятельные силы, которые работают не стимулирование дестабилизации изнутри. Эти «реформаторы» хорошо заметны в области политики, экономики, здравоохранения, науки и образования, и других важных областей.

Особого внимания заслуживает наука и аналитика. Предвидеть планы противника означает разбить его на дальних подступах.

Сейчас наукометрия во всем более усиливающемся геополитическом противостоянии напоминает тяжелое когнитивное расстройство, как если бы в 1940 году Сталин требовал у своих ученых и управленцев, подтверждения их квалификации за подписью Шелленберга или Мюллера. Продолжение подобной политики существенно ослабляет позиции нашей страны в условиях усиливающего давления со стороны коллективного Запада. Особого внимания заслуживает фактически саботирующийся бюрократией «поворот на Восток», который пытаются «реализовать» без востоковедов, что в условиях все более нарастающего санкционного прессинга со стороны Запада также ослабляет позиции РФ.

Профессор СПбГУ В.Н. Колотов, советник РНСЭБ, член экспертного совета Госдумы РФ А. Савельев