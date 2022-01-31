Москва, 1 февраля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. В Армении больше нет готовности жертвовать чем-либо существенным ради Нагорного Карабаха. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил ведущий научный сотрудник МГИМО МИД, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«У нас много ищут каких-то геополитических предпосылок в поведении армянской власти, игнорируя тот важный момент, что в самом армянском обществе накопилась усталость от карабахского конфликта, и той мобилизации, той готовности жертвовать чем-то за Карабах, которая определённым образом была в 90-е годы, сейчас нет. Общество меняется, и меняются его приоритеты, и политики, естественно, на это реагируют», — сказал эксперт.

Политолог отметил, что разговоры в России о Карабахе все сводятся к каким-то общим геополитическим формулировкам, а собственная динамика внутри Армении не рассматривается.